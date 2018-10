Kulttuuri

Tuore tutkimus: puolet maailman musiikista kuunnellaan Youtubesta

Youtube

-videopalvelun rooli musiikin tarjoajana on vahvistunut entisestään, kertoo tiistaina Lontoossa julkistettu tutkimus.Äänitetuottajien Ifpi-järjestön tutkimuksen mukaan 86 prosenttia maailman ihmisistä kuuntelee musiikkia striimauspalveluiden kautta. Liki puolet tuosta ajasta vietetään Youtuben äärellä.Striimatusta sisällöstä 52 prosenttia on videokuuntelua. Tämä haastaa tilauspohjaisen kuuntelun, kuten Spotifyn ja Soundcloudin.Siinä missä Spotifyn arvioitu vuosittainen tuotto käyttäjää kohden on noin 17,5 euroa, Youtuben vastaava on alle 90 senttiä.Yleisimmin musiikkia kuunnellaan älypuhelimista. 16­–24-vuotiaiden kuuntelusta osuus on peräti 94 prosenttia. Intiassa 96 prosenttia kuluttajista käytti kuunteluun älypuhelimia. Nuorten aikuisten kohdalla osuus oli 99 prosenttia.Tutkimuksen mukaan keskimääräinen kuulija vietti 2,5 tuntia päivässä musiikkia kuunnellen. Suurin osa tuosta ajasta kului liikenteessä.