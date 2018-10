Kulttuuri

Sandran kohtalo sisällissodan rajapyykeillä liikuttaa – näytelmän liput revitään käsistä

Pyykkinarut

Näkökulmatekniikalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ratkaisu

Kovan kysynnän vuoksi näytelmä sai lisäesityksiä Kansallisteatterissa 7., 16. ja 23. helmikuuta 2019. Kansallisteatterin marraskuun esitys on loppuunmyyty. Lisäksi Encanto Musicin tapahtumassa Annalan huvilassa la 24.11.18 on Sandrasta lisäesitys klo 19.00.