Kulttuuri

Uhatussa Umossa artisti maksaa – ja kohtuus olisi, että Suomen ainoa valtionosuutta saava jazzorkesteri saisi

Talous­vaikeuksien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paljoa suuremmista

Kohtuus olisikin,

kuristama jazz­orkesteri Umo mittauttaa kolmen viikon kuluttua suosiotaan ja merkitystään ensim­mäisessä suuressa tuki­konsertista, joka järjestetään Finlandia-talossa.Paikan valinta voi olla sattuma, mutta siinä on samalla oivaa vertauskuvallisuutta. Vain neljä vuotta Finlandia-taloa nuorempi, vuonna 1975 perustettu Umo on suomalaisen jazzin institutionaalinen symboli, jonka julkisivu kaipaa korjausta ainakin suurimman rahoittajan suuntaan. Ja ehkä myös yleisön – että se ei olekaan alansa kansainvälisenä huippuorkesterina itsestäänselvyys.Vai siitäkö johtuu, että orkesterin tueksi toukokuussa viritetty joukkorahoituskampanja Kauan eläköön Umo! ei ole herättänyt valtavia intohimoja – kaikista Umon musiikillista saavutuksista ja Umoa tukevista kommenteista huolimatta.Mesenaatteja oli tiistaina aamupäivällä vasta 219 ja kampanjan vähimmäistavoitteesta – 20 000 euroa – uupui edelleen kolmannes, vaikka erilaisia musiikillisia vastikkeita on tarjolla peräti 32. Orkesterin toiminnan kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi juuri ja juuri turvaava 100 000 euroa lienee jo tavoittamattomissa. Kampanjaa on jäljellä enää 21 päivää.summista ei ole ensi alkuun kyse, mutta 16 muusikon Umon – sinfoniaorkesteriin vertautuvan, ainoan valtionosuutta saavan jazzorkesterin – taloudellinen syöksykierre jatkuu edelleen syistä, joihin se ei ole syypää. Päinvastoin, umolaiset ovat maksaneet viime vuodet työajan lyhennyksillä, lomautuksilla ja lomakorvausten peruutuksilla osittain sen, että ovat voineet jatkaa esiintymistä eri yleisöilleen entiseen malliin.Nyt pitkän työputken päässä häämöttää pahimmassa tapauksessa nykyisen orkesterin alasajo. Umon tilanteesta syystäkin huolestunut Helsingin kaupunki tilasi keväänä selvityksen, jossa toiminnan keskeiseksi ”turvaajaksi” nousee palkkakulut puolittava osa-aikaistaminen.Sen toteutuessa Umo esiintyisi – ehkä nimellä Helsinki Jazz Orchestra – enää vain kuusi kuukautta vuodessa. Samalla ammattimuusikot ”vapautuisivat” juuri sille vapaalle kentälle, jota orkesterin pitäisi saman selvityksen mukaan työllistää vielä nykyistä noin kolmannesta enemmän. Monet kaupunginhallituksen konsernijaoston käsittelemän selvityksen ehdotukset ovatkin ristiriitaisia ja melko etäällä musiikin tekemisen todellisuudesta: ”isojen nimien” ja ”isojen produktioiden” uutta ”vahvaa strategiaa” on esimerkiksi mahdotonta toteuttaa vielä vähemmällä, puolella.että Umo saisi tällaisten kirjattujen toiveiden suunnitteluun aivan ensiksi työrauhan. Oikeutuksen olemassaololleen se on lunastanut jo moneen kertaan – ja keskustelu sisällöstä on pelkkää sanahelinää ilman olemassaoloa.Juuri nyt pallo on tukikonserttiin valmistuvalla Umolla. Se on teettänyt ”rakenteen joustavoittamisesta” myöhemmin julkaistavan oman selvityksen, johon on myös haastateltu asianosaisia asiantuntijoita, Umon muusikkoja.Osoittaako se, että osa-aikaistaminen puoleen olisi loppujen lopuksi nykyistä taloudellista mallia kalliimpi, kuten keväällä jo vähän vihjattiin.