Kulttuuri

Vanhoilliset lumimiehet elävät pilvien yläpuolella yhteiskunnallisessa animaatioelokuvassa

Himalajan

Lumimiesten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pikkujalka

jeteistä eli lumimiehistä on tehty lukemattomia tarinoita ja tässä niistä uusin. Yleensähän se kerrotaan niin päin, että yksi lumimies eksyy ihmisten pariin ja herättää kauhua jo valtavalla jäljellään. Nyt tutustutaan ensin lumimiehiin ja -naisiin, jotka elävät pilvien yläpuolella varsin suuressa yhteisössä.Yhteisössä elää tyytyväisiä jättejä, ja johtoa pitää Kivenhaltija, jonka tehtävä on varjella vanhoja uskomuksia ja sääntöjä. Kaikki jatkuu muuttumattomana, kunnes innokas nuorukainen Migo päätyy liian kauas kotoaan, kohtaa vuoren rinteellä lentokoneen ja sieltä tipahtavan pikkuisen olennon – ihmisen.keskuudessa elää legenda Pikkujalasta, ja Migo tajuaa, että tässä se nyt on. Löytö saa kuitenkin aikaan valtavan myllerryksen jetien keskuudessa. Pikkujalan olemassaolo kun asettaa koko yhteisön ikiaikaisen perustan kyseenalaiseksi.Lentäjän löytyminen on vasta alkua, sillä kohta jetien kapinallinen nuoriso löytää tiensä Himalajan turistikylään, jossa häärää toinenkin pikkujalka, yli-innokas tubettaja, josta tulee heidän maskottinsa.on pähkähullu 3D-animaatio kuten ne kaikki, mutta sillä on totinen teema – kuten niissä yleensä on. Millekään yhteisölle ei ole hyväksi, jos siellä varjellaan vanhaa järjestystä jopa totuuden kustannuksella.Kun näkökulma kääntyy ihmisiin, elokuvan kritiikki osuu hätäiseen panikointiin, joka pelottaa ystävällismieliset jetit tiehensä. Melkeinhän siinä sotakin syttyy.Aika tiukkaa yhteiskunnallista sanomaa siis, joten elokuva saattaa hyvinkin viihdyttää myös teinejä.