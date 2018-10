Kiinnostaisiko pyöräily Kiasmassa? Ann Veronica Janssensin näyttely ehdottaa vauhtia, väriä ja taideteoksen, jonka voit kokea lähtemättä museoon

Kulttuuri

Kiinnostaisiko pyöräily Kiasmassa? Ann Veronica Janssensin näyttely ehdottaa vauhtia, väriä ja taideteoksen, j

Kas

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On

Janssensin

Ann Veronica Janssens Kiasmassa 13.1. saakka.