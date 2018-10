Kulttuuri

Alicja Kwaden näyttely Emmassa tarjoaa matemaattisen tarkkaa, avaruudellista runoutta

Alicja Kwaden

Tällä hetkellä

(s. 1979) teos­kuvia katsellessa saa vaikutelman, että taiteilija on oivaltanut jotain oleellista elämästä fysiikan lakeja tutkimalla. Kiinnostus planeettoja, tilallista hahmottamista ja fysikaalisia ilmiöitä kohtaan näkyy selvästi puolalaislähtöisen kuvanveistäjän taiteessa.Louisianan taidemuseon tekijähaastattelussa hän kertoo ajattelevansa painovoimaa maailmankaikkeutta kasassa pitävänä ilmiönä, jota voi kuitenkin haastaa yksinkertaisesti nostamalla esineen lattialta.Berliinissä työsken­televä Kwade tekee veistoksia ja installaa­tioita, jotka ovat yhtä aikaa ankaran mate­maattisia ja runollisia. Hänen avaruudellisia teok­siaan on nähty viime vuosina merkittävissä museoissa.Kwadella on yksityisnäyttely Kööpenhaminan Charlottenborgin taidehallissa, ja hänen teoksiaan on mukana myös ryhmänäyttelyssä Lontoon Hayward-galleriassa. The New York Times Style Magazine laski hänet viime vuoden Venetsian biennaalissa nähtyjen kymmenen kiinnostavimman taiteilijan joukkoon.Espoon nykytaidemuseo Emmassa on esillä Trans-for-men-yksityisnäyttely.Kwade on saatu Suomeen Saastamoisen säätiön ansiosta. Säätiö on aloittanut Emman kanssa yhteistyön, jossa se ostaa joka vuosi kokoelmiinsa uusien ja kiinnostavien nykytaiteilijoiden teoksia. Kwadelta säätiön kokoelmaan on hankittu näyttelyn nimiteos, Trans-for-men (Fibonacci) (2018). Viittaus kuuluisaan Fibonaccin luku­janaan kielii Kwaden kiinnostuksesta sarjallisuuteen ja matematiikkaan.Teos on kahdeksan tilavuudeltaan yhtä suuren graniittiveistoksen rivi, joka halkoo Emman tilaa kohtisuoraan vasten muita näyttelyn sarjallisia teoksia ja niiden linjoja. Näyttelyn kokonaisilmettä katsoessa vaikuttaa siltä, kuin Kwade haluaisi ohjata galleriavieraan modernin taiteen perusyksikön, ruudukon, sisään.Trans-for-men (Fibonacci) -teoksessa Kwade on mallintanut 3d-tekniikalla kivenlohkareen, jonka muoto muuttuu kappaleesta toiseen saavuttaakseen lopulta kaksi perusgeometrista muotoa: pallon ja okta­edrin. Teos on matemaattisessa tarkkuudessaan elegantti.Sama avaruuden, tilan ja mate­maattisen ajattelun teema toistuu myös muissa näyttelyn teoksissa. Osien vaihto (Puu) (2018) koostuu kahdeksaan osaan jaetusta, pronssiin valetusta puusta, joka tuntuu kasvavan ulos kuparisista putkista.Tilan ja avaruuden tutkimus on onttoa ilman tajua ajasta ja sen suhteellisuudesta. Seitsemän veistoksen sarja, 88 Seconds (2017), perustuu pyörivän teräsvanteen pysähdyskuville ja niiden pohjalta valmistetuille veistoksille. Niin ikään paikalleen jähmettynyt aika kiertää katsojan kanssa pitkin näyttelytilaa lukemattomista kellonviisareista koostuvasta installaatiosta, joka herää eloon teoksen rytmiin hakeutuessa.