Kulttuuri

Leonard Cohen kirjoitti runossa ”Minä olen Kanye West” ennen kuolemaansa – tästä runossa on kyse

Leonard Cohenin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kanye West ei ole Picasso minä olen Picasso

Tällaisessa

Oli miten oli

Kanye West ei ole Edison minä olen Edison minä olen Tesla

Cohen

Jay-Z ei ole minkään sortin Dylan minä olen joka sortin Dylan

minä olen Kanye Westin Kanye West Hevonpaskakulttuurin tekaistun mahtisiirtymän Kanye West yhdestä putiikista toiseen

Minä olen Tesla olen hänen kääminsä käämi joka teki sähkön vuoteenpehmeäksi

Minä olen Kanye West joka Kanye West kuvittelee olevansa hänen sysätessään sinut pois lavalta

Minä olen todellinen Kanye West En pyöri enää paljon porukoissa en koskaan pyörinyt

Herään eloon vain sodan jälkeen eikä sitä ole vielä ollut

Picasso

Viimeisillä riveillään