Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa nähdä tänä viikonloppuna

1. Törkeää taidetta kaikille

”Art

Ham (Eteläinen Rautatiekatu 8) 24.2. asti.

2. Materiaa ja sen muutoksia

Alicja Kwade

Emma (Ahertajantie 5) 28.4. asti.

3. Sattuman­kauppaa

Viimeistään

Designmuseo (Korkeavuorenkatu 23) 17.3. asti.

4. Yllättävä yhdistelmä

Valokuvaaja

Lokal (Annankatu 9) 11.11. asti.

5. Taivaan sineen

Saara Ekströmin

Sinne (Iso Roobertinkatu 16) 14.10. asti.