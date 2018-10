Pelto käännettiin käsivoimin, savupirtissä oli pilkkopimeää ja herkkuna syötiin vasikanaivoa – tietokirjailija Ulla Koskinen palasi sukunsa torppaan kokeilemaan selviytymistä entisajan Suomessa

Kulttuuri

Pelto käännettiin käsivoimin, savupirtissä oli pilkkopimeää ja herkkuna syötiin vasikanaivoa – tietokirjailija

Savupiippua ei ollut, ja pirtissä asuivat kanat ja siatkin

Moottorisahaa ei ollut, joten metsätyöt etenivät hitaasti

Peltotyö uuvutti, koska traktoria ja auraa ei ollut

Savupirtissä oli pimeää, koska ikkunalasia ei ollut

Lihakauppaa ei ollut, joten liha piti kasvattaa ja tappaa itse

Arveluttaa.

Ulla Koskinen: Suomessa selviytymisen historiaa historiaa – kivikaudelta keskiajalle ja 1900-luvun alkuun (Into, 293 s.)