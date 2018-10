Kulttuuri

Kirje nuorelta feministinaiselta: Kaipaan sitä, ettei sukupuoltani koko ajan hierottaisi naamaani

Olen Olen

Minä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olen

Feminismin

Minulla

Sukupolvien

Nykyfeministi

Toinen

Arvostan

Luetaan