Ympäristö muuttaa ihmisen Kiasman tanssiteoksissa – yhtenä kiintopisteenä Laika-koira

Kiasma-teatterissa ensi-iltansa saanut The Space on jatkoa viime vuonna ensi-iltansa saaneelle The Bodylle.The Space viittaa tilaan ja avaruuteen, mutta Pentin teoksille ominaisesti avaruus ei sijaitse ihmisestä tiukasti erillään, eikä sillä tarkoiteta toisaalta vain ihmisen sisäavaruutta. Sen sijaan kyse on toisiinsa loputtomasti kietoutuneista asioista.Tila vaikuttaa ihmisen ruumiiseen ja päinvastoin. Ihmisen lämpö kohtaa avaruuden kylmyyden, mutta toisaalta ihminen nappaa itsensä ulkopuolelta signaaleja lämmöstä ja inhimillisyydestä. Muutamin tilan avaruutta ja autiutta lisäävin valoratkaisuin ja videon avulla luodaan myös vaikutelma tilan jatkumisesta loputtomiin.Ihminen on osa maisemaa, mutta myös siitä erillinen. Tuosta hankauskohdasta Pentin teoksissa paljon tanssineet tanssijat luovat kukin oman, leikkisän pienoisuniversuminsa.Jokaisen praktiikkaa voisi seurata vaikka kuinka kauan. He ottavat impulsseja tilasta, muistoistaan ja toisistaan. He nappaavat kiinni siitä, miten ele kopioituu ja jatkaa matkaansa varioituneena, kantaen merkitysten laahusta.Yksi kiintopiste tanssijoiden tarinoissa on avaruuteen singottu Laika-koira. Historiallinen tapahtuma eletään uudestaan. Sen surullisuus vaikuttaa koko teokseen.Rajakankaan ohjaamaa ja neljän tanssijan esittämää Kanarialintua seurataan siten, että yleisö asettuu esiintyjien ympärille.Tanssijat havainnollistavat yliherkkyydestä kertovan teoksen paradoksia koko ajan: miten kuvitella yliherkkyys ja silti pysyä, niin, hengissä ja elossa ja säilyttää herkkyys. Teoksen nimi tarkoittaa lintuja, joita on käytetty mittaamaan hiilikaivosten hengitys­ilman myrkyllisyyttä.Tanssijat lähestyvät ääntä, toisiaan ja kaikkea ympärillään olevaa mikrotason herkkyydellä, ikään kuin ihmismielen loogisuuksia etsivät rakenteet hajoaisivat ja esiin pusertuisi eläimen tapa kokea ympäristö aavana ja selkeisiin osiin järjestäytymättömänä.Kanarialinnussa yliherkkyys on selkeä, nimetty aihe, mutta Rajakankaan aiemmissakin teoksissa, kuten Carmenissa ja Viimeinen tanssi ennen maailmanloppua -teoksessa oli samankaltainen keveyden ja kammottavuuden liitto. Heijastaako tanssi ympäristöä vai ympäristö tanssia? Kauneus ja keveys eivät ole Kanarialinnussa viihdettä vaan ainoa keino selviytyä.The Space että Kanarialintu käsittelevät myös ajatusta tanssijan tyhjyydestä ja epäautenttisuudesta.The Space tarkentuu kohtiin, joissa merkitys syntyy. Se pikemmin kiteyttää ja päästää taas irti, kuorii kuva kuvalta lähemmäs mahdollisimman alkuperäistä kokemusta. Jossain on jotain autenttista, ehkä. Tai ehkä vain toive jostain alkuperäisestä tai ainakin aidommasta.Kanarialinnussa puolestaan eläimen, ihmisen ja koneen yhdistävää hybridiolemusta tavoittelevien tanssijoiden esiintymisessä on kyse selviämisestä.Sen lähettämät viestit ovat rikkinäisiä, epäselviä ja tulkinnanvaraisia, mutta niiden kauneus koskettaa vielä jotain, jota ehkä vielä hetken ajan voi kutsua inhimilliseksi.