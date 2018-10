Kulttuuri

Kitaristi Marzi Nyman ei peittele itseään toisella soololevyllään, joka valmistui kaksitoista vuotta edellises

, säveltäjä ja kapellimestari, 39, ansioluettelo saattaa olla printattuna yhtä pitkä kuin hän itse, 192 senttiä. Mutta omien levytysten suhteen se on todella lyhyt. Kelluva katedraali on vasta Nymanin toinen albumi, ja kaksitoista vuotta edellisestä Marzista (2006), jolla hän sai ”musiikin lajeilla kekseliäästi leikittelevänä tyylirajojen rikkojana” heti huomattavan suuren Teosto-palkinnon.Kameleonttimainen Nyman on pakannut vuosia valmistelemaansa Kelluvaan katedraaliin myös monenlaisia musiikillisia ideoita, mutta ensialbumia keskitetymmin ja ylenmääräistä rönsyilyä karsien – vaikka soittajia ja laulajia on kolmekymmentä. Hän osaa myös ottaa heistä kaiken irti varsinkin tiukan muhkeasti soivilla ensimmäisillä kappaleilla, jotka häilyvät jazzin ja rockin rajamailla, kuten kitaravirtuoosille ja Espoo Big Bandin kapellimestarille sopii.Moniaineksinen ja moniin eri suuntiin virtaava Kelluva katedraali on silti ennen kaikkea lauluntekijän teos, jonka ytimessä ovat ilmeisen yksityiset ja tunnustukselliset tekstit. Niiden sepittäjänä Nyman ei ole olekaan yhtä arvoituksellinen kuin kansikuvassa, jossa häntä ja levyn kahta keskeistä muusikkoa – rumpalija basisti– peittävät vain ”jeesusteipillä” kiinnitetyt viherkasvien lehdet.