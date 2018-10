Kulttuuri

Miksi kerran aloitetusta tv-sarjasta on niin vaikea päästää irti?

pisto sydä­messä. Maailmal­lakin notee­ratusta Ylen Sorjosesta alkoi juuri toinen tuotanto­kausi, jonka on luvattu ”menevän ihon alle”.Ja minä en ole katsonut ensimmäistäkään kautta.Mitään hätää ei olisi, jos olisin alun alkaenkin viitannut kintaalla koko Sorjoselle. Mutta tein sen virheen, että aloitin ensimmäisen kauden katselun. Aloitin, en jatkanut.Nyt kuljeskelen joidenkin muistamieni Sorjosen riekaleiden kanssa ja tunnen epämääräistä syyllisyyttä. Pitäisi katsoa loppuun. Yrittää. Ei ole vielä myöhäistä.En pidä keskeneräisyydestä. Valmiiksi saatetut asiat ovat jotenkin niin… valmiita. Keskeneräisyys taas niin… kesken.nykyään elämme loppumattoman runsaassa audio­visuaalisessa karusellissa, pitäisi kaiken järjen mukaan tehdä kesken jättämisestä siedettävämpää. Ei se tee. Eikä asiasta voi syyttää ainakaan kokonaan luonteeni vikoja.Tajusin nimittäin, että asian on pakko johtua lapsuudestani. Kaksi kanavaa: Levyraati, Ritari Ässä, Dallas. Tiedätte tarinan, ei mennä nyt siihen. Mutta tv-sarjat olivat ihan oikeasti kortilla kahdeksankymmentäluvulla.Teoriani saattaa olla aukoton. Suhtauduin aiemmin kirjoihin samalla loppuunsaattamisen palolla. Kirjoja oli kuitenkin jo lapsuudessani mittaamaton määrä. Opin varhain päästämään tarvittaessa irti. Tv-sarjoista: ehei.on maaninen tarve tehdä loppumaton määrä kausia sarjoihinsa, ja se tekee tilanteesta kestämättömän.Kausia tulee ja tulee, ja ne ovat yleensä koko ajan vähän heikompia ja heikompia. Mutta jätäpä säntillisesti katsotusta sarjasta uusi kausi katsomatta: helpommin sanottu kuin tehty!En esimerkiksi olisi koskaan voinut jättää kesken The Affairia, koska rakastin valtavasti kahta ensimmäistä kautta. Uusimmalla neljännellä kaudella homma lähti ihan lapasesta, ja minä tein mitä? Tuijotin joka minuutin. Nyt odotan innottomasti viidettä kautta, jonka on sentään luvattu olevan viimeinen.Vaan ehkä sittenkin on toivoa. Handmaid’s Talen umpikamala toinen kausi on edelleen kesken. Ystäväpariskunta kertoi katsoneensa siitä vain yhden jakson. Kuljen ympäriinsä Handmaid’s Talen riekaleiden kanssa ja ajattelen ystävien esimerkkiä. Jos he, niin ehkä minäkin. Se voisi olla niin helppoa. Kääntyisin, kävelisin pois, en katsoisi taakseni.Vaan jos sittenkin katsoisi Sorjosen ekan kauden Areenasta?