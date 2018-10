Kulttuuri

Lady Gagan kokemattomuus näyttelijänä rikkoo klassisen Hollywood-tarinan taian

Tämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuoden 1937

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuoden 1976

Vuoden 2018

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Cooperin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy