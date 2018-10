Kulttuuri

Anja Snellmanin Kreetalle sijoittuva uutuus tuntuu turhan nopeasti kasatulta

Tämä kirja

Alkuasetelma

Monikan

Romaani

on vähän kuin aurinkomatka. Päivät sekoittuvat toisiinsa ja yhteys ulkomaailmaan rakoilee. Unohtaa, mitä eilen tai toissapäivänä tapahtui. Mitään ei oikeastaan tapahdu.Verkkaisen rytmin luulisi rentouttavan, mutta puolessavälissä lomaa aika alkaa käydä pitkäksi.Snellman on sijoittanut tarinan itselleen läheiseen miljööseen, Kreetan saarelle. Siellä kirjailija on asustellut osa-aikaisesti jo vuosikymmeniä. Paikallistuntemus kuuluu Kaikkien toiveiden kylässä. Ja tietynlainen ikuinen ulkopuolisuus.on jännittävä. 93-vuotias Agave, yksineläjä autioituneessa pikkukylässä, löytää talonsa lähistöltä verisen nuoren naisen. Nainen on pudonnut tai paiskautunut vuoren rinteelle jostakin. Mistä, on yksi kirjassa ratkottavista arvoituksista.Agave ryhtyy hieman vastentahtoisesti hoitamaan löydök­kiään Monikaa. Monika sekoittaa ärsyttävästi hänen arkirytminsä ja pinttyneet tapansa.Hiljalleen luottamus naisten välillä kasvaa, ja he ryhtyvät muistelemaan menneisyyk­siään. Agave sodan kauheuksia ja epätoivoista rakkautta lapsuudenkaveriin, Monika onnetonta perhettään ja epäluotettavaa anarkistipoikaystäväänsä.Naisten tarinat kietoutuvat yhteen, maailmat limittyvät. Seuraa takaumia ja katkelmia.Agave esittelee Monikalle maanalaisen kylän, johon pääsee salaisista luukuista. Luolastossa piileskeltiin silloin, kun saksalaiset pudottautuivat saarelle laskuvarjoilla ja tuhosivat kaiken minkä ehtivät.Monika taas avaa Agavelle pian kolmikymppisen skandinaavin tuntemuksia. Ne kuvataan paikoin pinnallisesti. Monikan puheissa ja ajatuksissa vilahtelee ”ajankohtaisia” termejä: selfie, ASMR-podcast, afterwork.Viimeistään silloin, kun Monika lisää kirjoittamaansa kirjeeseen Twitterissä käytettäviä hashtageja eli aihetunnisteita, kuvaus horjahtaa epäuskottavan puolelle.Saattaahan joku risuaitoja kirjeisiinsä sommitella, mutta minusta ”nykyaikaisuuksien” viljelyssä on todistelun makua.matkaopasuran edesottamukset on kerrottu hauskasti. Snellman osoittaa, miten surullisen etäällä turistit ja kreetalaiset ovat toisistaan. Turistit suhtautuvat ympäristöön välinpitämättömästi, käsittävät sen kulissina.Matkailijoita ymmärretäänkin, toki. Kreeta houkuttelee heitä syystä. Snellman näyttää saaren epätäydellisenä mutta ihanana.Hänen maalaileva, runollinen otteensa on parhaimmillaan luonnon kuvauksissa: ”Elokuun öinä helteistenkin päivien jälkeen vuorituulissa on jo vilpoisia raitoja.”Kaikkien toiveiden kylä on Anja Snellmanin 28. teos. Tällä vuosikymmenellä häneltä on ilmestynyt kirjoja vuoden tai kahden välein.tuntuu nopeasti kasatulta. Tarinan sipulimainen rakenne on kiinnostava ja juoni hyvin suunniteltu, mutta teosta vaivaavat viimeistelemättömyys, toisteisuus ja sekavuus.Naisten salaisuudet paljastuvat yksi kerrallaan. Isoja ratkaisuja tehdään vasta aivan lopuksi.Arvelen, että viipyilevällä tyylillä pyritään hahmottelemaan kreikkalaisten päivien ja romaanin henkilöiden hidasta etenemistä. Haluaisin kovasti upota siihen, pitkiin lämpimiin päiviin, eläinten ja ihmisten liikkeiden tarkkailuun, mutta huomaan tylsistyväni.Se on harmillista. Hyvät ainekset mutta keskeneräinen kakku.