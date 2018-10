Katja Ketun romaanissa muistisairas mies herää jokaiseen aamuun ihmetellen, missä vaimo on – Suomalaissiirtolaisten ja intiaanien jälkeläiset avasivat kirjailijalle kotinsa ja sydämensä

Kulttuuri

Katja Ketun romaanissa muistisairas mies herää jokaiseen aamuun ihmetellen, missä vaimo on – Suomalaissiirtola

Merisumu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Romaanin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rose on poissa

Kun

Rose on poissa

Nämä