Historioitsija vertaa sosiaalisen median hysteriaa 1600-luvun noitavainoihin – ”Huhut leviävät nyt samalla tavalla kuin silloin”, sanoo Mirkka Lappalainen

Kulttuuri

Historioitsija vertaa sosiaalisen median hysteriaa 1600-luvun noitavainoihin – ”Huhut leviävät nyt samalla tav

Sosiaalisessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1500- ja 1600-luvun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elettiin

Kajsa Mattsdotterin

Ruotsin

Mirkka Lappalainen: Pohjoisen noidat – oikeus ja totuus 1600-luvun Ruotsissa ja Suomessa (Otava, 317 s.)