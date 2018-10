Kirjamessuilla vieraileva sotahistorioitsija Antony Beevor: Siviilit maksoivat hengellään, kun Normandian maihinnousun voitonhuuma ajoi liittoutuneet epäonnistuneeseen sotilasoperaatioon

Kulttuuri

Kirjamessuilla vieraileva sotahistorioitsija Antony Beevor: Siviilit maksoivat hengellään, kun Normandian maih

Voitonhuuma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Epäonninen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Loppuun

Antony Beevor Helsingin kirjamessujen Hakaniemi-lavalla torstaina 25. 10. klo 12.30–13.