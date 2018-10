Kulttuuri

Mustavalkoinen Cold War on kaunis draama epäsuhtaisista rakastavaisista – hieman ontoksi se kuitenkin jää

Puolalaisohjaaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jatkoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Cold War

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päällimmäiseksi