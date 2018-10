Kulttuuri

103 nuorta naista vapautettiin terroristien kynsistä – nyt heitä ja heidän tarinaansa vahtii tiukasti Nigerian

”Ole

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vapaus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Stolen Daughters

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Stolen Daughters: Kidnapped by the Boko Haram, HBO Nordic.