Uusi fanien Game of Thrones -kirja on koottu valtavasta aineistosta hittisarjan spekulaatioita ja käy läpi niin linnoitusten yksityiskohdat kuin sukupuoliroolitkin Jussi Ahlroth ja Mike Pohjola kertaavat Game of Thrones -tv-sarjan tärkeimmät juonet ja spekulaatiot sarjan viimeisen kauden odottajille.