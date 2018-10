Venäläisohjaaja Kirill Serebrennikovin kohutun kavallusoikeudenkäynnin piti alkaa torstaina – käsittelyä kuitenkin lykättiin kahdella viikolla

Kulttuuri

piti torstaina alkaa oikeudenkäynti, jota paikallinen kulttuuriväki seuraa tarkoin.Syytettynä on nimittäin Venäjän juhlituin ja kansainvälisesti kuuluisin nykyohjaaja Kirill Serebrennikov https://www.hs.fi/haku/?query=kirill+serebrennikov . Syyttäjän mukaan hän on neljän kumppaninsa kanssa osallistunut vajaan 1,8 miljoonan euron kavaltamiseen kulttuuriministeriön myöntämistä rahoista.Moskovan taidemaailmassa tosin juuri kukaan ei usko kyse olevan vain rahasta.alkoi kuitenkin torstai-iltapäivänä sillä, että sen aloittamista päätettiin lykätä kahdella viikolla.”Tapauksen käsittely siirretään alkamaan 7. marraskuuta kello 9.30”, tuomari Irina Akkuratova https://www.hs.fi/haku/?query=irina+akkuratova ilmoitti kolmen aikaan iltapäivällä uutistoimisto Ria Novostin mukaan https://ria.ru/incidents/20181025/1531468583.html Syynä oli yhden syytetyn puolustusasianajajan sairastuminen.kulttuurikentällä koettiin maanjäristys, kun viime vuoden toukokuussa poliisit tekivät näyttävät kotietsinnät Serebrennikovin kotiin ja hänen johtamaansa Gogol-keskukseen.Gogol-keskuksella on ollut keskeinen rooli Moskovan nykytaidekentällä siitä asti, kun se annettiin Serebrennikovin alaisuuteen vuonna 2012. Silloin se oli vielä nuutunut Gogol-teatteri.Moskovan liberaali älymystö ihasteli ja konservatiivit paheksuivat Serebrennikovin särmikkäitä ohjauksia, joissa ei vältelty sellaisiakaan hankalia aiheita kuin korruptio, seksuaalivähemmistöt, kirkon kasvava rooli yhteiskunnassa tai poliisiväkivalta. Kiistellyistä töistään huolimatta hän kuitenkin onnistui säilyttämään asemansa eräänlaisena virallisena avantgardistina.

Hänen projektinsa saivat lisäksi valtiolta rahoitusta. Vladimir Putinin https://www.hs.fi/haku/?query=vladimir+putinin toisella presidenttikaudella ja sitä seuranneella Dmitri Medvedevin https://www.hs.fi/haku/?query=dmitri+medvedevin kaudella valtio tuki nykytaidetta avokätisesti. Yksi esimerkki oli Serebrennikovin perustama Seitsemäs studio -teatterikollektiivi. Se toteutti hänen ideoimaansa ja kulttuuriministeriön tukemaa hanketta, joka kehitti ja toi nykytaidetta kansan pariin.2017 viranomaiset ilmoittivat epäilevänsä, että Seitsemäs studio on kavaltanut kulttuuriministeriön tukia vuosina 2011–2014.Sekä vallanpitäjiä aktiivisesti vastustava että huomattava osa vallanpitäjien kanssa likeisissä väleissä olevasta kulttuurieliitistä tuli Serebrennikovin tueksi.

