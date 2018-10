Kulttuuri

Stina Saaren esikoisteos on innostavin suomenkielinen kokeileva runokirja vuosiin

Miten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuluneiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Runoelman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS:n kirjallisuuspalkinto parhaalle suomeksi kirjoitetulle esikoisteokselle myönnetään 15. marraskuuta 2018.