Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa nähdä tänä viikonloppuna – virolaisnaisten arjesta Perttu Saksan valokuviin

Virolaisnaiset Suomessa

Urban Symphony in E-Minor 25.11. saakka Sinnessä (Iso Roobertinkatu 16). Ti–su 11–17.

Kokonais­kokemus

Kun

https://www.hs.fi/haku/?query=jussi+meurosen

Pirsta-loijat 18.11. saakka Galleria Rankassa (Eerikinkatu 36). Ti–su 13–18.

Sivuhahmot pääosassa

Emma Helteen

Delusion by Pear 25.11. saakka Galerie Forsblomissa (Lönnrotinkatu 10). Ti–pe 11–18, la–su 12–16.

Viisi vuosi­kymmentä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuivaneuloja ja mezzotintoja 18.11. saakka Galleria G:ssä (P. Roobertinkatu 10). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Pimeyden sydämestä

Miltä Suomi näyttää ­virolaisin silmin ja millainen­ on Suomessa työskentelevien virolaisnaisten arki? Liina Siibin https://www.hs.fi/haku/?query=liina+siibin dokumenttielokuvan sanallinen ja kuvallinen mosaiikki tempaa mukaansa. Helvi Mustosen https://www.hs.fi/haku/?query=helvi+mustosen ja Landys Roimolan https://www.hs.fi/haku/?query=landys+roimolan teokset kohtaavat entisen konehalliin, tuloksena on kokonaiskokemus, jossa toisistaan poikkeavat esittämisen tavat tukevat toisiaan.karnevalistiset keramiikkaveistokset leikittelevät taidehistorialla. Pääosaan nousevat klassisen taiteen sivuhahmot, naiset ja lapset, jotka tavallisesti jäävät pelkiksi koristeiksi. Marjatta Nuoreva https://www.hs.fi/haku/?query=marjatta+nuoreva kokosi teoksia­ viideltä vuosi­kymmeneltä ja ripusti ne aika­järjestykseen. Nuorevan näyttely piirtää kuvan hiljaisesta muutoksesta ja taiteilijasta, joka on malttanut pysyä uskollisena itselleen.

Tahraiset

Maps of Essence 28.10. saakka Helsinki Contemporaryssa (Bulevardi 10). Pe 11–17, la–su 12–16.