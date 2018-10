Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa nähdä tänä viikonloppuna – virolaisnaisten arjesta Perttu Saksan valokuviin

Virolaisnaiset Suomessa

Urban Symphony in E-Minor 25.11. saakka Sinnessä (Iso Roobertinkatu 16). Ti–su 11–17.

Kokonais­kokemus

Kun

https://www.hs.fi/haku/?query=jussi+meurosen

Pirsta-loijat 18.11. saakka Galleria Rankassa (Eerikinkatu 36). Ti–su 13–18.

Sivuhahmot pääosassa

Emma Helteen

Delusion by Pear 25.11. saakka Galerie Forsblomissa (Lönnrotinkatu 10). Ti–pe 11–18, la–su 12–16.

Viisi vuosi­kymmentä

Kuivaneuloja ja mezzotintoja 18.11. saakka Galleria G:ssä (P. Roobertinkatu 10). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Pimeyden sydämestä

Tahraiset

Maps of Essence 28.10. saakka Helsinki Contemporaryssa (Bulevardi 10). Pe 11–17, la–su 12–16.