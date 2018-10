Kulttuuri

Vesa-Matti Loiri ulvoo myllärinä juuri nyt televisiossa – äskettäin kuolleen Arto Paasilinnan romaanista tehti

Äskettäin kuolleen Arto Paasilinnan Ulvovasta mylläristä on tehty myös ranskalaiselokuva, jossa Iggy Pop laulaa. Voit lukea siitä enemmän tämän linkin takaa https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005662419.html

(Suomi 1982) Mylläri (Vesa-Matti Loiri) leimataan hulluksi 1950-luvulla. Jaakko Pakkasvirta filmatisoi Arto Paasilinnan vuotta aiemmin ilmestyneen samannimisen romaanin. Draama kuvaa hyvin, miten yksimielisesti yhteisö voi sulkea jonkun jäsenistään ulkopuolelle. Ohjaajan näkemyksessä huumoriksi riittää toikkarointi ja kompastelu. (K7) TV1 klo 11.15(Ranska 1935) Huijarit (käsikirjoittajat Jacques Tati ja Rhum) tienaavat kuskaamalla turisteja maaseudun rauhaan. Jacques Berrin lyhytkomediassa käytetään ääniefektejä Tatin myöhemmistä elokuvista tuttuun tapaan yllättävissä yhteyksissä. Teema klo 13.00(USA 2005) Kamut kuokkivat häitä kaataakseen naisia. Owen Wilsonin ja Vince Vaughnin sanailut eivät naurata löysässä komediassa. (K12) Hero klo 14.55(USA 2005) Opiskelijatytär (Gwyneth Paltrow) yrittää todistaa, että matemaattinen todistus on hänen eikä hänen edesmenneen psyykkisesti sairaan neroisänsä (Anthony Hopkins) keksimä. John Maddenin draama käsittelee niin sanottujen kovien tieteiden tasa-arvo-ongelmia. Teema on kiinnostava, mutta siitä ei ole saatu irti juuri mitään. (K12) Hero klo 17.00(Britannia/Ranska 2013) Ystävät eivät usko avioparin (vaimona Rose Byrne) pysyvän naimisissa vuotta pidempään. Dan Mazerin romanttisen komedian epäkorrekti huumori lyö välillä turhan rankasti yli. Olivia Colmanin höyrähtänyt parisuhdeterapeutti on elokuvan hauskin hahmo. (K12) Ava klo 21.00(USA 2015) Teinipoika (Dylan O’Brien) on selvinnyt labyrintista, nyt on vuorossa aavikko. Wes Ballin dystopiatrilogian toinen osa muistuttaa sekin kovasti Nälkäpeli- ja Outolintu-elokuvia. Leffa perustuu James Dashnerin nuortenkirjoihin. (K12) Sub klo 21.00(USA 2001) Sinkku (Hugh Grant) ystävystyy yksinhuoltajaäidin (Toni Collette) pojan (Nicholas Hoult) kanssa. Chris ja Paul Weitz tulkitsevat uskollisesti Nick Hornbyn vuonna 1998 ilmestynyttä hienoa romaania. Tuloksena on humaani romanttinen komedia. TV5 klo 21.00(USA 2006) Irwin Winklerin draama muistetaan vain siitä, että se kertoi ensimmäisenä Hollywood-elokuvana Irakin sodan veteraaneista (mm. Samuel L. Jackson). (K16) Fox klo 21.10(USA 2015) Kauhukirjallisuuteen erikoistunut opettaja (Nicolas Cage) etsii edellisenä Halloweenina kadonnutta pientä poikaansa (Jack Fulton). Uli Edelin kauhuelokuva tyytyy säikyttelemään, psykologista syvyyttä siitä on turha etsiä. (K16) Hero klo 21.20(USA 2012) Öljyvaltion diktaattori (Sacha Baron Cohen) päätyy valtiovierailullaan Yhdysvaltoihin puolustamaan maan demokratiaa. Larry Charlesin komedia haistattelee hyvälle maulle. (K12) Nelonen klo 22.30(USA 2013) Jättihämähäkit valloittavat New Yorkin köykäisessä kauhuelokuvassa. (K16) Hero klo 23.15(USA 2001) Pariskunta hankkii lapsirobotin (Haley Joel Osment). Steve Spielbergin scifielokuva pohdiskelee tekoälyyn liittyviä tuttuja kysymyksiä, kuten voiko robotilla olla tunteet. (K7) Nelonen klo 2.10