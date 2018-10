Kulttuuri

Raakaa jengiväkivaltaa ja moottoripyöriä esittelevä tv-sarja Mayans M.C. on miesten Kauniit ja rohkeat – kumma

Koukut ovat

Päähenkilö

Olen koukussa saippuaoopperaan. En malta odottaa pääseväni näkemään, valitseeko daami kosijoista pahan vai vielä pahemman ja milloin sankarin salaisuus paljastuu. Pettääkö päähenkilö veljensä, isänsä vai molemmat?Ei, en ahmi Kauniita ja rohkeita vaan FX-kanavan tv-sarjaa Mayans M.C., jota Suomessa levittää suoratoistopalvelu HBO. Kyseessä on Sons of Anarchy -sarjan oheistuote.Sons of Anarchyn (2008–2014) tavoin Mayans kertoo kuvitteellisesta, rikollisesta moottoripyöräjengistä ja pursuaa raakaa väkivaltaa, Harley-Davidson-fetisismiä ja tatuoituja liivikorstoja.Mayans M.C. esiintyi Sons of Anarchyssä nimijengin vihollisena. Nyt latinokoplan bisneskuviot sekoittaa meksikolainen huumeloordi.Mukana on myös hidalgon paikallisvaltaa Meksikossa vastustava vastarintaliike. Juoneen viritetään jo ensimmäisessä jaksossa niin monta jännitettä, että naamani vääntyi epäuskoon. Melkein hihitin.pahimmanlaatuisia kliseitä. Jo yksin kuva liivijengiläisistä ajomuodostelmassa on kulunut Kalifornian auringossa sukupolven ajan. Hollywood näki heidän visuaalisen voimansa jo 1950-luvulla, siloitti rikollisen elämän rosot ja romantisoi mc-jengit populäärikulttuurin kaanoniin.En osaa ajaa moottoripyörää, en edes omista autoa, mutta silti tai kenties juuri siksi kuva vetoaa.Sarjan tuotantopalavereissa käytetään varmasti jotain vitsikästä termiä tunteesta, jonka kiiltävä, kahdella pyörällä jyrisevä perinneajoneuvo herättää keskiluokkaisessa katsojassa.on jengin kokelas, joka toimii myös poliisin informanttina, ja vain hänen isänsä tietää tämän. Hänen biologinen veljensä on myös jengiveli, ja tämän kanssa hän juonii salassa mc-kerhon johtoa vastaan. Perheenjäsenten välinen rakkaus näytetään lämpimänä.Myös romantiikkaa on. Harmi kyllä kokelaan mielitietty on ruumiinosia ihmisistä irrottavan huumeloordin vaimo.Mitäpä tuota kiertelemään: koukut toimivat. Ruudinkatkun ja kromikuoren alla Mayans M.C. kertoo ihan samasta kuin Kauniit ja rohkeat: ihmisen ikävästä toisen luo.