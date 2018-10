Kulttuuri

Posies-lauluntekijä löysi vanhempansa 20 vuoden etsinnän jälkeen ja päätyi lopulta elokuvaan heidän kanssaan

Seattlelaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Stringfellow’n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seuraava

The Posies esiintyy Savoy-teatterissa (Kasarmikatu 46) maanantaina 29.10. klo 19.