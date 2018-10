Tapani Kansa haukkui juhlakonsertissaan iltapäivälehdistön ja vertasi itseään Cheekiin – Iskelmälegendan ääni yhä kantaa, mutta konserttipaikka olisi voinut olla toinen

Kulttuuri

Tapani Kansa haukkui juhlakonsertissaan iltapäivälehdistön ja vertasi itseään Cheekiin – Iskelmälegendan ääni

”Älkää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Finlandia-talo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Danny

Esiintyjänä