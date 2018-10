Kulttuuri

Teini-ikäinen Elias on Suomessa ulkopuolinen ja pelkää jatkuvasti – nuoren turvapaikanhakijan kokemukset koske

Onko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ahtisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siinä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lauri Ahtinen Helsingin kirjamessuilla su 28.10. klo 14, Kallio-lava.