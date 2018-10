Kulttuuri

Syyrian kansallismuseo avasi ovensa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2012

Damaskoksessa sijaitseva Syyrian kansallismuseo avasi ovensa sunnuntaina ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2012, kertovat AFP- ja Reuters-uutistoimistot.



Museo on ollut suljettuna kuuden vuoden ajan sisällissodan vuoksi. Museo päätettiin avata sen jälkeen, kun Syyrian hallituksen joukot saivat huhtikuussa hallintaansa pääkaupunkia ympäröivät alueet. Toistaiseksi avoinna on vain osa museosta, mutta tarkoituksena on saada loputkin osat auki ennen pitkää.



Syyrian kansallismuseo perustettiin vuonna 1920. Syyrian sisällissota alkoi maaliskuussa 2011 ja museo jouduttiin sulkemaan seuraavana vuonna. Museon jouduttua sulkemaan ovensa sodan vuoksi museon virkamiehet varastoivat noin 300 000 museoesinettä salaisiin paikkoihin suojatakseen ne tulipaloilta, pommituksilta ja tulvilta. Myös muiden syyrialaisten museoiden esineistöä siirrettiin sodan tuhoilta turvaan.