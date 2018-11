Kulttuuri

Lännenelokuvamainen videopeli lähestyy ennätysmyyntiä – tilastoissa edellä vain autoseikkailu GTA 5

länteen sijoittuva toimintaseikkailupeli Red Dead Redemption 2 on noussut kaikkien aikojen toiseksi suurimmaksi viihdelanseeraukseksi. Termillä ei viitata vain pelialaan vaan koko viihdeteollisuuteen, jonka piiriin kuuluvat myös esimerkiksi elokuvat ja tv-sarjat.Julkaisija Rockstarin mukaan Red Dead Redemption 2 -videopeliä on myyty 725 miljoonan dollarin (637 miljoonan euron) edestä avausviikonloppunaan, kolmen päivän aikana.Se tarkoittaa, että kyse on maailman suurimmasta viihdelanseerauksesta tänä vuonna.Kaikkien aikojen tilastoissa Red Dead Redemption 2:n edellä on vain vuonna 2013 julkaistu videopeli Grand Theft Auto V. Sen taustalla on niin ikään Rockstar. GTA 5 -peliä myytiin kolmessa päivässä noin miljardilla dollarilla (878 miljoonalla eurolla).Red Dead Redemption 2 nousi ennakkomyynnin osalta kaikkien aikojen suosituimmaksi peliksi.Red Dead Redemption 2 on arvioitu useissa medioissa vuoden parhaaksi peliksi. Arvioita kokoavan Metacritic-sivuston mukaan pelin saamien pisteiden keskiarvo on 97/100. Luku on laskettu 81 arvion pohjalta.Kyse on Red Dead -pelisarjan kolmannesta osasta. Se on julkaistu toistaiseksi kahdelle pelikonsolille: PlaySation 4:lle ja Xbox Onelle.Red Dead Redemption 2 on erittäin elokuvamainen ja grafiikaltaan yksityiskohtainen. Siinä eletään vuotta 1899 villissä lännessä. Päähenkilö on lainsuojaton Arthur Morgan.