Dire Straits ei palaa koskaan, sanoo Mark Knopfler – siksi Helsingissä esiintyy kaksi entisten jäsenten perustamaa tribuuttibändiä, joiden kanssa Knopflerilla ei ole mitään tekemistä

Kulttuuri

Dire Straits ei palaa koskaan, sanoo Mark Knopfler – siksi Helsingissä esiintyy kaksi entisten jäsenten perust

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mark Knopfler

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ei siis

Ensi keväänä

Mark Knopflerin sooloalbumi Down the Road Wherever ilmestyy 16. marraskuuta. Dire Straits Legacy esiintyy Finlandia-talossa 3. marraskuuta ja Dire Straits Experience Kulttuuritalossa 21. joulukuuta.

Korjaus klo 10.57: Mark Knopfler ei itse esiinny Suomessa, toisin kuin jutun otsikossa ensin kerrottiin.