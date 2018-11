Kulttuuri

Metallijätti Rammstein tekee ensimmäisen stadionkeikan Suomessa

Saksalainen metallijätti Rammstein tekee ensi kesänä ensimmäisen stadionkeikkansa Suomessa. Yhtye aloittaa Euroopan-kiertueensa toukokuussa, ja Ratinan stadionille Tampereelle se saapuu 10. päivä elokuuta.



Rammstein ei ole suomalaisille vieras yhtye, sillä se on keikkaillut Suomessa useita kertoja, muun muassa Provinssin ja Ruisrock-festivaalin pääesiintyjänä. Rammstein on luvannut ylittää tulevalla stadionkiertueellaan aiemmat konserttispektaakkelinsa rakentamalla järisyttävän näyttävästä show’staan entistäkin suuremman.



Yhtye on kertonut myös julkaisevansa uuden albumin kymmenen vuoden tauon jälkeen.