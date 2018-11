Kulttuuri

Helena Nikkanen opiskeli ikonien konservointia niin rautaesiripun takana Neuvostoliitossa kuin Roomassakin

Päätös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nikkanen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäläinen museo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjän kielestä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Lähes