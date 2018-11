Kulttuuri

Jukka Lindström pilkkasi televisiossa politiikkaa ja näki sen vain likaisena pelinä – nyt hän kääntääkin stand

Jukka Lindströmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jukka Lindström