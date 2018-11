Kulttuuri

Venäläisten galleriavieraiden selfie-kuvausyritys kaatoi väliseinän – Dalín ja Goyan teokset jäivät alle

Venäjän

Turvakameran

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Selfieiden