Kulttuuri

Taiderockbändi Muse saapuu Suomeen

Brittiläinen

Musen

taiderockbändi Muse esiintyy Suomessa ensi vuonna. Perjantaina uuden Simulation Theory -albuminsa julkaiseva yhtye aloittaa levyn nimeä kantavan kiertueen helmikuussa Yhdysvalloista.Kiertue saavuttaa Euroopan kesän alussa ja Suomen kesäkuun 18. päivänä.Konsertti soitetaan Helsingin Suvilahdessa, jossa on perinteisesti järjestetty esimerkiksi Flow-festivaalia.hitteihin lukeutuvat Knights of Cydonia, Time Is Running Out ja Uprising.Yhtye tunnetaan avaruushenkisistä, visuaalisista ja teatraalisista keikoista, joilla valosuunnittelu on tärkeässä roolissa. Edellisen kerran bändi nähtiin Suomessa vuonna 2016 Hartwall-areenalla.Lipunmyynti konserttiin alkaa perjantaina 16. marraskuuta.