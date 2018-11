Kulttuuri

Isät, nuo helvetillisen synkät sotahullut – kirjakaupan mainoslehtinen typistää miesten maailman ahtaaksi ja v

Isät:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaisen kirjakaupan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ei ole

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämähän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yllättävän

https://twitter.com/JussiOg/status/1058665389293473792

Turun

Eikö

iheellisesti.