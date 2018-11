Kulttuuri

Backstreet Boys saapuu kesäkuussa Suomeen

Ikoninen

poikabändi Backstreet Boys esiintyy kesällä Suomessa. Bändi esiintyy Hartwall-areenalla 5. kesäkuuta. Liput keikalle tulevat myyntiin perjantaina 16. marraskuuta klo 11.Backstreet Boys julkaisee uuden DNA-albuminsa tammikuussa ja aloittaa samaa nimeä kantavan maailmankiertueensa Euroopasta. DNA on bändin kymmenes albumi. Siltä julkaistiin tänään perjantaina ensimmäinen single Chances.Backstreet Boys perustettiin vuonna 1993, ja se on yksi kaikkien aikojen myydyimmistä poikabändeistä. Yhdysvaltalaisen bändin tunnetuimpia hittejä ovat muun muassa I Want It That Way ja Everybody (Backstreet’s Back).”Bäkkärit” on esiintynyt Suomessa viidesti, viimeksi vuonna 2014.