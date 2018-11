Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa käydä katsomassa viikonloppuna – Hockney on esillä viimeistä viikkoa

Hockneyn viimeinen viikko

Helsingin

David Hockey 18.11 saakka Taidehallissa (Nervanderin­katu 3). Ti, to, pe 11–18, ke 11–20, la–su 11–17.

Rothkon jalanjäljissä

Tapani Hyypiä

Tapani Hyypiä 25.11 saakka galleria Amassa (Rikhardin­katu 1). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Laivamatka uniin

Joukko

Mikael Pohjola: Harha retkistä 18.11 saakka galleria Forum Boxissa (Ruoholahdenranta 3a). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Katujen kielellä

Jani Hännisen

Jani Hänninen: Call It a Day 25.11. saakka Galerie Anhavassa (Fredrikinkatu 43). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Marraskuun synkkyys

Vuonna

Marraskuun ryhmä 24.2.2019 saakka Villa Gyllenbergissä (Kuusisaarenpolku 11). Ke 14–19, la–su 12–17.