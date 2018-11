Kulttuuri

Tunne lähitulevaisuuden katastrofista leijuu Pekka Niittyvirran näyttelyssä, jossa aito liukuu keinotekoiseen

Pekka Niittyvirta

Globaalin

(s. 1974) kuuluu kiinnostavimpiin Suomessa tällä hetkellä työskenteleviin valokuvataiteilijoihin. Hän lähestyy tämän ajan ristiriitaista ja pirstaleista informaatiotodellisuutta yhdistämällä esittämisen tapoja dokumentaarisesta valokuvasta abstraktiin ja edelleen esineelliseen, eräänlaiseen valokuvan ja veistoksen hybridiin.Päällimmäisenä hänen näyttelyssään leijuu tunne epämääräisessä lähitulevaisuudessa tapahtuneesta katastrofista, joka on jättänyt jälkeensä sortuneita rakennuksia ja visuaalisen informaation rippeitä vailla niitä yhdistävää merkitystä. Näyttää siltä kuin jokin purkaus tai paineaalto olisi tarttunut Niittyvirran valokuviin ja riepotellut niitä ympäriinsä. Osa on liimautunut jalkalistaan, osa takertunut marmorilaattoihin, joka mate­riaalina viittaa kulttuuriin ja sivistykseen samaan tapaan kuin Finlandia-talon kupruileva pinta.Yhdysvalloissa, Senegalissa, Palestiinassa ja Mongoliassa otetuissa valokuvissa erottuu uimarantoja ja hallintorakennuksia, muureja ja raunioita, avoimia ja suljettuja näkymiä. Ilmakuva autiomaasta on selvästi simulaatio, tietokoneen tekemä.Niittyvirta antaa aidon liukua keinotekoiseen ja näyttää miten helposti fakta ja fiktio nykyisessä tiedon virrassa vaihtavat paikkaa. Samalla herää kysymys todellisesta luonnosta. Onko sekin enää pelkkä elämysmatkailun kohde tai vain mielikuva?talouden ja politiikan virtausten ja voimakenttien läsnäolon voi aavistaa Niittyvirran näyttelyssä, mutta teosten takana, näkymättömissä. Tämä perustelee myös sen, miksi näkyvä osa hänen taiteessaan on abstraktia.Perinteinen esittävä kuva ei ehkä enää riitä maailmassa, joka lisääntyvän informaation myötä muuttuu koko ajan abstraktimmaksi. Tarvitaan uusia kuvia, jotka vastaavat todellisuutta sellaisena kuin se on nyt ja huomenna.