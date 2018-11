Kulttuuri

Helsinki varmisti jazzorkesteri Umon soiton jatkuvan – samalla orkesteri sai uuden nimen

Helsingin kaupungin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tänä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Umo

rahoittaman jazzorkesteri Umon toiminta jatkuu täysipäiväisenä, päätti Helsingin kaupungin konsernijaosto maanantai-iltana. Säästöpaineiden vuoksi orkesterin toimintaa oli ehdotettu osa-aikaistettavaksi.Samalla orkesterin nimi muuttuu Umo Helsinki Jazz Orchestraksi, sillä toiminnan rahoittaja Helsingin kaupunki haluaa nimensä aiempaa voimakkaammin näkyviin.syksynä orkesterin kuluista on haettu säästöjä muun muassa leikkaamalla muusikoiden saamia tallennekorvauksia ja muuttamalla työaikoja. Umon tiedotteen mukaan muusikoiden työehtoja koskevalla neuvottelutuloksella saadaan aikaan samansuuruinen säästö kuin orkesterin osa-aikaistamisella olisi saatu.Jatkon ehtona Helsingin kaupungin konsernijaosto kehottaa orkesteria hallinnoivan säätiön hallitusta jatkamaan säätiön toiminnan kehittämistä ja orkesterin rakenteen joustavoittamista.Vuonna 1975 jazzin soiton aloittaneen orkesterin talous on ollut pidempään vaakalaudalla.Jazz Orchestra on kansainvälisesti tunnetuin suomalainen big band. Aikoinaan se toimi Yleisradion rahoittamana. Nykyisin orkesterin suurimmat rahoittajat ovat Helsingin kaupunki ja opetus- ja kulttuuriministeriö.