The Good, the Bad & the Queenin paluulevy on apea kuin marraskuinen aamu – levy kertoo Britannian ja maailman

The Good, the Bad & the Queen: Merrie Land. Studio 13. ★★★★



The Good, the Bad & the Queen -yhtye muistetaan lähes 12 vuoden takaista hyvää esikois­levyään enemmän siitä, että ryhmän muodostavat Blurin



Albarnin viime vuosien projekteja Blurista ja soolotuotantoon on leimannut sama haikea sävy: maailma voi vaikuttaa lannistavalta kuin marraskuinen aamu, mutta järjettömyyden keskellä earl grey -kupillisen ­ääressä voi aistia ripauksen toivoa.

Tutun apea yleisilme leimaa yllätyspaluulevyä, mikä saa pitämään teosta alkuun lähinnä uusimpana merkintänä Albarnin mittavassa ansioluettelossa. Riisutusta vähäeleisen mutta kiehtovan värikkäisiin folk- ja rytmisävyihin vaihteleva soitto jalostaa kuitenkin upeasti viehättäviä sävellyksiä sekä ”vastahakoista jäähyväiskirjettä” EU:lle kuten saatekirje kertoo.



Brexitiin pettynyt Albarn kuulostaa rahtusen aiempaa kantaaottavammalta. Vaikka yhtye keskittyy Britanniaan, yleissävy laajenee mielessä maailmanpoliittiseksi – merrie land, nykymeno naurattaisi ellei itkettäisi.

