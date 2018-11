Kulttuuri

Netissä elävät teinit säikäyttävät opettajansa oikein kunnolla Vilja-Tuulia Huotarisen romaanissa

romaanin asetelma on erittäin vakava: koulun liikuntasaliin on lukittautunut joukko oppilaita mukanaan toimiva ase.Miten tästä edetään, on opettajainhuoneen kaaoksen ydin, ja siellä Huotarisen ensimmäisen aikuisille suunnatun proosateoksen näkökulma pysyy tiiviisti yhden päivän ajan.Niin kuin minä heidät näin on maikkojen maailma, johon 15-vuotiaiden teinien kertovat katseet heittävät jyrkkiä leikkauksia. Poliisin ohjeiden varassa opettajat kutsumanimiltään Helvetin Esikartano, Jonninjoutava, Kenneth, Mii, Iso ja Everything will be fine yrittävät paniikissa selvittää, kuka tai ketkä liikka­salissa väijyvät, ja miksi.Samaan aikaan koulun vintillä piilottelee Selena-reksi uppoutuneena seksisessioon edellisiltana ravintolasta nappaamansa nuorukaisen kanssa.nuortenkirjailijana että runoilijana palkittu Huotarinen kehittelee taitavasti romaaniinsa katseen, kokemuksen ja sukupolven yhteen solmivan teeman.Liikkasaliin asettuneiden 15-vuotiaiden tyttöjen keula on C, joka vloggaa sadalle tuhannelle seuraajalleen paperipussi päässä. Hän edustaa ”katselusukupolvea”, joka ei mene nettiin ”guuglailemaan” kuten opettajansa, vaan on siellä, elää siellä ja muotoilee siellä liikkuvan minuutensa.Salattu identiteetti yhdistettynä ääneen tai kieleen on myös romaanin vaihtuvien kertojien idea. He vievät tarinaa ulos koulurakennuksesta ja liikkuvat ajassa vuosia taaksepäin ja tulevaisuuteen. Kertojien status vahvistuu lukijalle vähitellen muun muassa tekstin fonttien avulla.Myös kerronnanmuodot muuntelevat perusproosan kohtauksista proosarunon kaltaiseen ilmaisuun, ja säkeiset runot päättävät romaanin. Kokonaisuus jättää hiukan tarkoituksettoman hämärän vaikutelman, ikään kuin lukija joutuisi pinnistelemään väärissä kohdissa.Kuka omistaa romaanin tarinan, kenelle kuuluu opettajainhuoneessa kuvattu video tapahtumien kulusta, ovat kysymyksiä jotka kietovat romaanin eri sukupolvet yhteen. Hienosti Huotarinen tuo teoksen pintaan kahden maailman rajavyöhykkeen.Opettajat eli vanhat sielut elävät edelleen pitkälti kirjoittamisen ja lukemisen kulttuurissa, siellä missä ”nojataan kirjoihin, jotka nojaavat kirjoihin”. ”Lukeminen on kaipaamista”, melankolista kääntymistä menneeseen, muistamista. Sitä maikat tekevät kaiken aikaa, kukin tavallaan.välittömästi manifestoituva katseluelämä kuten C:n vlogi jäsentyy toisin: ”kielen päällä sellaista karstaa että jonnekin tää häpeä on työnnettävä mä työnnän sen tähän koneeni hohtavaan kitaan.”Niin kuin minä heidät näin on parhaimmillaan avautuessaan tuonne teinien kokemusmaailmaan, sinne mihin täältä vanhasta kirjoitetusta maailmasta näkyy usein kovin huonosti.