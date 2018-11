Klubiskenen keskeiset nimet vaativat häirinnän, puristelun ja syrjinnän lopettamista – kuvaavat avoimessa kirjeessä karua kohtelua ja asiattomuuksia

Kulttuuri

Klubiskenen keskeiset nimet vaativat häirinnän, puristelun ja syrjinnän lopettamista – kuvaavat avoimessa kirj

Vuosi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt ollaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/haku/?query=rap-artisti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kampanjan

”Tuntematon ihminen tuli DJ-koppiin koskettelemaan minua soittaessani keikkaa.” ”Olen kokenut klubeilla toistuvaa seksuaalista häirintää, epäasiallista ulkonäön kommentointia, sekä järjestelmällistä ulossulkemista asiakkaana ja järjestäjänä.” ”Portsari ei uskonut, että olen tulossa soittamaan klubille. Kokemus on yleinen muillekin vertaisilleni. Uskon sen johtuvan osittain siitä, että ammattikunta on sukupuolittunut. Kokemuksena työpaikalla kohdattu väheksyminen ja epäusko ammattitaitoon jo ovensuulla on kuitenkin kerrasta toiseen nöyryyttävää ja turhauttavaa. Koen, että on klubin vastuulla informoida muuta henkilökuntaa illan työntekijöistä.”

Klubien

”Huomaan usein varovani katsomasta tuntemattomia ihmisiä baarissa silmiin jotten antaisi itse ‘vääränlaista signaalia‘.” ”En tykkää jäädä yksin klubeilla. Turvattomuuden tunne on niin vahva, että baaritiskillä tai vessassa käymisen jälkeen en voi mennä tanssimaan tai kuuntelemaan keikkaa ennen kuin löydän tuttuja seurakseni.” ”Tuntematon mies uhkasi minua väkivallalla tanssilattialla. Kun etsimisen jälkeen vihdoin löysin järjestyksenvalvojan, pyysin häntä poistamaan henkilön klubilta. Jututettuaan hetken minua uhannutta henkilöä ovella, järjestyksenvalvoja päästi henkilön takaisin sisään seurauksitta.” ”Olen transsukupuolinen ja olen useamman kerran klubeille mennessäni joutunut selittämään mitä on trans, minkälainen nimilaki Suomessa on ja minkälaiset genitaalit mulla on ennen kuin mua on päästetty sisään, koska ovimies tai lipunmyyjä ei usko että mun nimi on mun oikea nimi. Se tuntuu joka kerta yhtä ikävältä ja nöyryyttävältä.”

Kampanjan

Jauhiaisen