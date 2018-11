Kulttuuri

Uutisankkuri Eva Polttilan isoäiti oli pakolainen

Olga Polttila

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olga – pakolainen 1918, Radio 1 klo 22.05 ja Areena.