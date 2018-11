Puhelinsoitto Kaija Saariaholta muutti kantelistin elämän – nyt Eija Kankaanranta soittaa maailman oopperataloissa kuutta kanteletta ja kaikki huipentuu lauantaina New Yorkissa

Kuka?

Eija Kankaanranta



Syntynyt Tampereella.



Opintoja Tampereen ja Helsingin yliopistoissa, Tampereen konservatoriossa ja Sibelius-Akatemiassa.



Esittänyt useiden suomalaisten ja myös kansainvälisten säveltäjien kantaesityksiä Kaija Saariahosta Michael Finissyyn.



Soittaa parhaillaan Kaija Saariahon Only the Sound Remains -oopperan esityksissä New Yorkissa.



Valmistelee säveltäjille suunnattua kanteleopasta instrumentin laajentuneista ilmaisumahdollisuuksista.



Aloittaa Kanteleliiton puheenjohtajana tammikuussa.