Kulttuuri

Ikäihmiset kertovat harrastamastaan seksistä kanadalais-ranskalaisen ryhmän esityksessä – ”Ehkä vapauttavin te

Tämä on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Entä ne tarinat,

ehkä vapauttavin kokemus, jonka olen teatterissa saanut kokea.Lavalla istuu paneelipöydän ääressä kuusi ikäihmistä, iältään 60–86-vuotiaita. He puhuvat seksistä ja ihmissuhteista. Asioista, jotka ovat tapahtuneet heille pitkän elämän varrella. Ja tapahtuvat vieläkin.Baltic Circle -festivaalin dokumenttiteatteriesitys All the Sex I’ve Ever Had on vuodesta 2010 maailmaa kiertänyt konsepti. Se on vieraillut muun muassa Kanadassa, Saksassa, Singaporessa ja Yhdysvalloissa. Esityksessä paikalliset, ihan tavalliset ihmiset, eivät siis ammattiesiintyjät, avaavat seksuaalihistoriaansa.Tämä on kanadalais-ranskalaisen Mammalian Diving Reflex -kollektiivin työskentelytapa. Kollektiivi työskentelee paikallisten ihmisten ja yhteisöjen kanssa, ryhmä kutsuu työtapaansa ”sosiaaliseksi akupunktioksi”.Kollektiivin teatteriesitykset ovat osallistavia esityksiä, jotka kutsuvat eri-ikäisiä ja taustoiltaan erilaisia ihmisiä yhteisten kokemusten äärelle.Esityksen alussa meidät vannotetaan valan kautta lupaamaan, ettemme paljasta kuulemastamme mitään. Hyvin henkilökohtaiset tarinat kerrotaan siis turvallisessa ympäristössä.Sopimus toimii kumpaankin suuntaan: osallistava esitys kerää seksiin ja ihmissuhteisiin liittyviä tarinoita myös yleisöltä, toki vapaaehtoisesti. Ihmiset ovat myös yllättävän auliita kertomaan niitä ja salissa vallitsee lämmin, yhteisöllinen myötäelämisen henki.Esityksen rakenne nojaa vuosilukuihin: lähdemme liikkeelle 1930-luvusta, kun ensimmäiset esiintyjät ovat syntyneet. Vuosikymmenien vaihtumista rytmittävät aikakausien hittikappaleet.joita ei saa paljastaa?Kuulemme sydäntä raastavia ja hillittömän hauskoja kertomuksia esiintyjien seksuaalisuuden heräämisistä, ekoista kerroista, parisuhteista, eroista, kiihottumisista ja syrjähypyistä.Käsiohjelmassa kerrotaan, että kollektiivi toivoo esityksen luovan uudelleen käsityksen ikäihmisistä. Sen se tekee. Esiintyjät osoittavat, että kosketuksen ja rakkauden tarve ei katoa minnekään, vaikka tomumajaan ilmaantuu muutamia ryppyjä.