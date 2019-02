Kulttuuri

Harva tietää ruotsalaisen Ludwig Göranssonin – nyt hän sai Oscarin

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran marraskuussa 2018. HS julkaisee sen uudelleen, kun Göransson vastaanotti parhaan musiikin Oscar-palkinnon elokuvasta Black Panther.





”Lempijuttuni jokaisessa nyrkkeilyelokuvassa on treenimontaasi”, elokuvasäveltäjä Ludwig Göransson https://www.hs.fi/haku/?query=ludwig+goranssonsanoo puhelimessa Los Angelesissa.



Tiedättehän treenimontaasit: Etenkin 80-luvun elokuvista tutut kohtaukset, jossa sankari valmistautuu elokuvan päättävään loppukoitokseen harjoitellen ja hikoillen, usein ikonisen musiikin soidessa. Montaasit tekivät tunnetuksi etenkin lukuisat Rocky-nyrkkeilyelokuvat, mutta niitä näkee enää harvemmin.



”Tällaisen viiden tai kuuden minuutin kohtauksen säveltäminen on kuin kirjoittaisi pienen sinfonian.”



35-vuotias ruotsalainen Göransson on osunut treenikohtausten kultasuoneen – hän on säveltänyt musiikin Rocky-elo­kuvien tarinaa jatkaviin Creed-elokuviin, joista toinen sai ensi-iltansa viime viikonloppuna. Ja siinä on Göranssonin iloksi hänen säveltämänsä viisiminuuttinen treenimontaasi.



Ludwig Göranssonin nimeä eivät monet tiedä, mutta hän on lukuisten viime vuoden suurimpien populaarituotteiden taustalla. Hän on säveltänyt esimerkiksi musiikin Black Pantheriin, joka on vuoden toiseksi katsotuin elokuva. Maanantaina Göransson pokkasi elokuvasta parhaan musiikin Oscar-palkinnon.



Toukokuussa valtamediat ympäri maailmaa analysoivat Childish Gambinonhttps://www.hs.fi/haku/?query=childish+gambinon This is America -musiikkivideon merkityksiä, mutta harva ehkä huomasi, että kappaleen on säveltänyt Childish Gambinon eli Doland Gloverinhttps://www.hs.fi/haku/?query=doland+gloverin kanssa ruotsalainen Ludwig Göransson.





Miten